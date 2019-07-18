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والسوق المحلي

“البيئة” تفسح 238 ألف رأس من الماشية لتغطية موسم الحج

“البيئة” تفسح 238 ألف رأس من الماشية لتغطية موسم الحج
weam.co/601293
الرياض - الوئام

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح نحو 238,574 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 14 ذو القعدة الجاري، وذلك ضمن أعمالها لموسم حج 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 217,265 رأس غنم و103 جمل واردة من دولة السودان، و20704 رأس غنم و502 جمل واردة من دولة جيبوتي.

وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.

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