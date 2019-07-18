توقيع عقد استكمال مشروع حدائق الملك عبدالله بتوجيهات من خادم الحرمين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

وقد وقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقاً مع برامج تحسين جودة الحياة.

وأوضح معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أنه إنفاذاً للتوجيه الكريم قامت الأمانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية قدرها 235 ر 966 ر602 ر 1 ريالاً ومدة تنفيذ قدرها 30 شهراً ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وقال المهندس الفارس”: إن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 000 ر 100 ر 2 متر مربع ، تعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج (جودة الحياة) أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين معاليه أن المشروع يضم مبنى رئيسيا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين ، يضمان مجموعة من العناصر ، من بينها : المتحف النباتي ، حديقة الوادي، الحدائق المائية ، الحدائق العالمية، وعدد من الحدائق العلمية ، ومنها حديقة الطيور ، وحديقة الفراشات ، وحديقة الضوء والصوت ، والحديقة الطبيعية، وحديقة الاكتشاف ، وحديقة المتاهة .

وأشار المهندس طارق الفارس إلى أن المشروع يشتمل على سبع حدائق نباتية متنوعة تجسد رحلة النباتات على مر العصور إضافة إلى مضامير رياضة المشي ومطاعم ومقاهٍ وأبراج للمشاهدة وساحة لاحتضان الاحتفالات والفعاليات ومجموعة متكاملة من المرافق والخدمات بالإضافة إلى مواقف للسيارات تتسع لخمسة آلاف سيارة.