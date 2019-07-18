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بعد جدل بمواقع التواصل

طبيب أجنبي يسيء معاملة ممرضة بمستشفى محايل العام.. والصحة تتدخل

طبيب أجنبي يسيء معاملة ممرضة بمستشفى محايل العام.. والصحة تتدخل
weam.co/601301
متابعات - الوئام

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية لطبيب أجنبي تعامل مع ممرضة بشكل حاد بمستشفى محايل العام، صباح اليوم (الخميس)، جدلا كبيرا.

ورصد المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل بهاشتاج #طبيب_اجنبي_يتهجم_على_ممرضه معاملة الطبيب السيئة، للممرضة، ما دفع لانتشار حالة من الغضب تجاه الطبيب.

من جانبها،أعلنت وزارة الصحة التوجيه بتحقيق عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.

وأشاد رواد مواقع التواصل بقرار الوزارة، وبسرعة استجابتها لمطالبات المواطنين.

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