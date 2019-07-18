إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبتي جندي أول وجندي للعنصر النسائي

واس- الوئام

أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة (جندي أول-جندي) للعنصر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa.

فيما أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للعنصر النسائي. وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول النهائي من خلال زيارة بوابة (أبشر-التوظيف) على الرابط www.jobs.sa.