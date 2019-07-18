كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام تعلن تمديد فترة التقديم لبرامج الدبلوم العالي

متابعات - الوئام

أعلن سعود آل سعود، عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، عن تمديد مدة التقديم لبرامج الدبلوم العالي في الإعلام، والتي كانت الكلية قد أعلنت عنها في الـ22 من مايو الماضي.

وكشف آل سعود، في بيان، أنه تم تمديد مدة التقديم أسبوعا إضافيا، استجابة للرغبات.

وكانت كلية الإعلام والاتصال أعلنت عن فتح باب التسجيل لبرامج الدبلوم العالي، وهي كالتالي: (دبلوم الإعلام السياسي، دبلوم الإعلام الصحي، دبلوم الإعلام الرياضي، دبلوم الإعلام التربوي).

ويمكنكم الاطلاع على البرامج والتقديم بها عبر الرابط التالي:

https://units.imamu.edu.sa/colleges/cmc/announcements/Pages/announ1.aspx