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ريما بنت بندر تلتقي السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا

ريما بنت بندر تلتقي السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا
weam.co/601345

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الأمريكية المشتركة، واستعراض ملفات رؤية المملكة 2030.

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