ريما بنت بندر تلتقي السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا

التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، السيناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فينستين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات السعودية الأمريكية المشتركة، واستعراض ملفات رؤية المملكة 2030.