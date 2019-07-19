التعليقات: 0

بسبب نشاط الرياح السطحية

تدني الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض والقصيم

تدني الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض والقصيم
weam.co/601347
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

ضبط 204 مخالفة وإنذار 152 منشأة في الرياض

ضبط 204 مخالفة وإنذار 152 منشأة في الرياض

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق بالمملكة

شاهد.. القبض على سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض

شاهد.. القبض على سائق شاحنة يسير عكس الاتجاه على طريق الملك فهد⁩ بالرياض

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمرتفعات جازان وعسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>