شاهد: مدينة الحجاج بأبو عجرم تواصل استقبال حجاج العراق

الرياض- الوئام:

تواصل مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة.

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري أن مدينة الحجاج تستقبل يوميًا مايقارب ألفي حاج من جمهورية العراق الشقيقة القادمين عبر منفذ جديدة عرعر تقدم لهم جميع الخدمات اللازمة الطبية والخدمية والوجبات الخفيفة والضيافة العربية.

مبينًا أن المدينة استقبلت اليوم 1974 حاجًا يقوم على خدمتهم كشافة جامعة وتعليم الجوف يستقبلونهم بالعربات المتنقلة الكهربائية واليدوية لنقل كبار السن والمرضى وإيصالهم إلى أماكن المبيت والتنقل للاستفادة من مرافق المدينة.

كما تقدم جمعية الجوف للخدمات الصحية خدماتها لهم من خلال إجراء فحوصات العلامات الحيوية وتقديم الخدمات الإسعافية في حال احتاج الأمر لذلك، ويشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بمعرض يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتيبات التي تشرح كيفية أداء مناسك الحج.

وتحظى مدينة الحجاج بأبو عجرم بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز منذ وصول ضيوف بيت الله الحرام وتقديم الخدمات لهم حتى مغادرتهم وإكمال مسيرتهم إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .