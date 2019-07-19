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اعتباراً من الأسبوع المقبل

شاهد التفاصيل: وظائف على برنامج التعاقد في وزارة الدفاع

شاهد التفاصيل: وظائف على برنامج التعاقد في وزارة الدفاع
weam.co/601360
الرياض- الوئام:

أعلنت اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية عن توفر وظائف اعتباراً من ( 1440/11/18 هـ ) إلى (1440/11/29 هـ) .

أ. وظيفة رقم ( 87 ) أخصائي قانون / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي .

ب. وظيفة رقم ( 98 ) أخصائي قانون / قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي .

ج. وظيفة رقم ( 116 ) اخصائي قانون / قاعدة الجوف الجوية بالقطاع الشمالي .

د. وظيفة رقم ( 167 ) فني صيانة طائرات / قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي .

هـ. وظيفة رقم ( 135 ) مرشد أرضي للطائرات / قاعد الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط .

وسوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية اعتباراً من ( 1440/11/18 هـ ) وحتى (1440/11/29 هـ) ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨ ) .

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