وكالة الطاقة لا تتوقع “زيادة كبيرة” في أسعار النفط

وكالات - الوئام

لا تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاعا كبيرا لأسعار ، بسبب تباطؤ الطلب، والتخمة الحالية الموجودة في الأسواق.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن هناك تخمة في أسواق الخام العالمية.

وأضاف في تعليقات عامة أدلى لها خلال مؤتمر للطاقة في نيودلهي يستمر يومين: “الأسعار تحددها الأسواق.. إذا نظرنا إلى السوق اليوم نرى أن الطلب يتباطأ بشكل كبير”.

وأبلغ بيرول رويترز في مقابلة أمس الخميس أن وكالة الطاقة تقلص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وقد تخفضها مجددا إذا اعترى الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصين، المزيد من الضعف.

وفي العام الماضي، توقعت وكالة الطاقة أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، لكنها خفضت توقعات النمو إلى 1.2 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران الماضي.

وقال بيرول “كميات ضخمة من النفط تأتي من الولايات المتحدة، نحو 1.8 مليون برميل يوميا، علاوة على النفط من العراق والبرازيل وليبيا”.

وقال إنه في ظل أوضاع عادية، فإنه لا يتوقع “زيادة كبيرة” في أسعار النفط الخام. لكن بيرول حذر من أن التوترات السياسية الخطيرة يمكن أن تؤثر على آليات السوق.

وارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة بعد أن دمرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية في مضيق

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