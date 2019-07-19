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إيقاف جبريل الرجوب بسبب ودية لمنتخب الأرجنتين

إيقاف جبريل الرجوب بسبب حرق ميص ميسي

إيقاف جبريل الرجوب بسبب حرق ميص ميسي
weam.co/601381
وكالات - الوئام

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف المقدم من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، وصدقت على قرار الاتحاد الدولي “فيفا” بإيقافه لمدة عام حتى 23 أغسطس (آب) المقبل، بتهمة التحريض على الكراهية والعنف.
وكان الرجوب قد أدلى بتصريحات قبل مباراة ودية كانت مقررة يوم 9 يونيو (حزيران) عام 2018 في القدس، بين منتخبي إسرائيل والأرجنتين، حث فيها مشجعي كرة القدم على حرق قمصان وصور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقامت اللجنة التأديبية التابعة لـ”فيفا” بإيقافه في شهر يوليو (تموز) الماضي لمدة 12 شهراً، ومنعته من المشاركة في أية مباراة أو مسابقة مستقبلية في الفترة المحددة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف فرانك سويسري.
وتم التصديق على هذا القرار لاحقاً من قبل لجنة الاستئناف التابعة لـ”فيفا”، ومن ثم ذهب الرجوب إلى محكمة التحكيم الرياضي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لطلب إلغاء العقوبة.

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