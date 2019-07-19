شركة طيران تحدد مقاعد “الموت والنجاة” في السماء

وكالات - الوئام

كشفت إحدى شركات الطيران عن أفضل الأماكن للجلوس في الطائرة، لاسيما في حال وقوع حادثة واتجاه الطائرة نحو الأرض.

يأتي ذلك فيما يفضل الكثيرون ألا يفكروا في الموت المحتمل لدى عقد نيتهم عند حجز تذاكر الطيران، ومن ثم ركوب الطائرة.

ونشرت شركة KLM India معلومات للمسافرين بشأن المقاعد “الأكثر أمانا” على الطائرة في حال وقوع حادث.

وقالت الشركة على “تويتر” يوم 17 يوليو إن أفضل مكان للجلوس هو “الثلث الخلفي” من المقصورة، وذلك نقلا عن دراسة نشرتها مجلة “تايم” في عام 2015.

وأضافت الشركة إن أسوأ مكان هو منتصف الطائرة، حيث يكون “معدل الوفيات” فيها هو “الأعلى”، فيما يكون المعدل “أقل” بالنسبة للمقاعد في مقدمة الطائرة، بينما تعد المقاعد الخلفية هي الأكثر أمانا، بفارق ضئيل للغاية بين الأجزاء الثلاثة من الطائرة.

وطلبت شركة الطيران في وقت سابق، من متابعيها، الإجابة عما إذا كانوا يعلمون أين توجد المقاعد الأكثر أمانا على متن الطائرة، كجزء من مسابقة وعدت الفائزين فيها “بامتيازات جيدة” ضمن الشركة.

وفوجئ مستخدمو “تويتر” إلى حد كبير باختيار الشركة لهذا السؤال “المثير” ضمن مسابقتها، وإجابة الشركة الصريحة عن معدلات الوفيات، وتساءل البعض عما إذا كان مسؤولو الشركة خضعوا لتدريب متعلق بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أم لا.

وبعد 12 ساعة من نشر التغريدة تم حذفها فيما اعتذرت الشركة لمتابعيها نتيجة ردود الأفعال العنيفة التي تلقتها.