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عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب

التعليم: متابعة الحركة المرورية أمام المدارس من مهام المعلم ومنسق الأمن

التعليم: متابعة الحركة المرورية أمام المدارس من مهام المعلم ومنسق الأمن
weam.co/601385
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أقرت وزارة التعليم تُشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة ويكون أعضاءها المعلم أو المعلمة المناوبة ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

وتكون من مهام هذه اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته بالإضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

جاء ذلك في تعميم لمساعد وزير التعليم وجهه لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حصلت “الوئام” على نسخة منه.

ويأتي ذلك بناء على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية والتي تضمنت توصياته أن تشكل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

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