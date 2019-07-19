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ميركل: على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف

ميركل: يجب على أوروبا التصرف في قضايا الهجرة والمناخ

ميركل: يجب على أوروبا التصرف في قضايا الهجرة والمناخ
weam.co/601395
وكالات - الوئام

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن سعادتها بانتخاب وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورزولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية، ووصفت تعيينها بأنه نبأ جيد لأوروبا.
وقالت ميركل، اليوم الجمعة في برلين، خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي، الذي يضم صحفيين ألمان وأجانب، إنه يتعين على أوروبا أن تكون قادرة على التصرف، لا سيما في قضايا الهجرة وحماية المناخ.
وتجيب المستشارة الألمانية اليوم على أسئلة الصحفيين في موضوعات راهنة بشأن السياسة الداخلية والخارجية.

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