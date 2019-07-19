البخاري: مشروع “نيوم” يحقق 60 ألف فرصة عمل للبنانيين

وكالات - الوئام

اعتبر السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري أن العلاقات اللبنانية- السعودية من أهم العلاقات العربية – العربية، مشددا على أن أهم مركز في الملف اللبناني لدى السياسة الخارجية السعودية هو الحفاظ على أمن لبنان واستقلاله وازدهاره.

جاء ذلك في حديث للبخاري إلى “الجمهورية”، أشار فيه إلى أن الزيارة الأخيرة لرؤساء الحكومات السابقين للمملكة، واجتماعهم مع خادم الحرمين الشريفين، أكّدت هذه السياسة، وكان من الضروري المحافظة عليها، كاشفا عن أن هذا اللقاء كان أكثر من إيجابي، وأن هذه الزيارة عكست ملامح مستقبل واعد للعلاقات اللبنانية- السعودية.

وأوضح البخاري ما حققه رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، “حيث يُنتظر أن يبلغ عدد السعوديين الذين يتوافدون إلى مناطق الاصطياف اللبنانية ما بين 150 الى 200 ألف شخص”.

ولفت السفير البخاري إلى أن مشروع شركة “نيوم”، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلحظ 60 ألف فرصة عمل للبنانيين في المدن الاقتصادية المقبلة في المملكة.

وشدد السفير على أن مبادرة رؤية “المملكة 2030” تتضمن فرصاً استثمارية بين لبنان والمملكة قد تكون مشروع إنقاذ لأي دولة.