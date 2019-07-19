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حركة الاحتجاج السودانية تؤجل مفاوضات اليوم مع "العسكري"

حركة الاحتجاج تؤجل مفاوضات اليوم مع “العسكري السوداني”

حركة الاحتجاج تؤجل مفاوضات اليوم مع “العسكري السوداني”
عمر الدقير
weam.co/601399
وكالات - الوئام

أكد قياديان في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات، المقررة الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم، بغية إجراء “مشاورات داخلية” للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددا موعدا جديدا لإجرائها.
وقال عمر الدقير، القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة: “تم تأجيل المفاوضات”، مشيرا إلى أن التحالف “بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة” حول الاتفاق.
يشار إلى أن ما قاله الدقير أكده أيضًا صديق يوسف القيادي بالتحالف.

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