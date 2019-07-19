سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 30 يوما

وكالات - الوئام

مددت المحكمة العليا في جبل طارق، اليوم الجمعة، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غرايس 1” لمدة ثلاثين يوما.

وتشتبه السلطات في جبل طارق أن تكون الناقلة متجهة إلى سوريا لتسليم نفط، ما يعني انتهاكا للعقوبات المفروضة، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب أسبانيا، قد احتجزت السفينة يوم 4 يوليو.