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البخاري ينفي تصريحاته لصحيفة الجمهورية

السفارة في لبنان تنفي تصريحات البخاري لصحيفة «الجمهورية»

السفارة في لبنان تنفي تصريحات البخاري لصحيفة «الجمهورية»
weam.co/601412
وكالات - الوئام

نفت السفارة السعودية في لبنان تصريحا نشرته إحدى الصحف منسوبا للسفير وليد بخاري، بشأن آلاف الفرص الوظيفية للبنانيين في مشروع نيوم.
وقالت السفارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: يؤكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية، في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقا، لأنه لم يدل بأي تصريح بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين) وتأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.

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