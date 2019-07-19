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النائبة الأمريكية إلهان عمر: سأبقى كابوسا يطاردك يا ترامب

النائبة الأمريكية إلهان عمر: سأبقى كابوسا يطاردك يا ترامب
إلهان عمر
weam.co/601419
النائبة الأمريكية إلهان عمر: سياسة ترامب "الفاشية" كابوس لنا

أكدت النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر، مساء الخميس، أنها ستبقى “كابوسا” للرئيس ترامب، بعد أن هاجمها مؤيدوه بعنف خلال تجمع انتخابي، قبل يوم، ما دفعها إلى وصفه “بالفاشي”.
وقالت إهان عمر، التي استهدفها الرئيس الأمريكي بتغريدات على “تويتر” وصفت بـ”العنصرية”، إن “الكابوس بالنسبة لترامب هو أن يرى لاجئة صومالية تصل إلى الكونجرس.. سنبقى كابوسا لهذا الرئيس لأن سياسته كابوس بالنسبة لنا”.
وأضافت: “الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن يكون عليه بلدنا”.
ودانت الشابة المسلمة التي أثارت تصريحاتها حول إسرائيل، قبل أشهر، جدلا حادا سعي ترامب إلى إسكات “النقاش الديمقراطي والاختلافات في وجهات النظر” في البلاد.
ووصفت “عمر” الرئيس الأميركي بـ”الفاشي”، بعد أن نصحها بـ”العودة” إلى بلدها الأصلي الذي ينحدر منه والداها اللاجئان.
يذكر أن المئات من أنصار الرئيس الجمهوري رددوا في تجمع في كارولاينا الشمالية، مساء الأربعاء، هتافات من قبيل “أعيدوها إلى بلادها”، في إشارة إلى عمر التي ولدت في الصومال ولجأت إلى الولايات المتحدة حيث حصلت لاحقا على الجنسية.

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