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غفوة سائح نمساوي في أرجوحة تكلفه 300 يورو في إيطاليا

تغريم سائح 300 يورو بسبب نومه في أرجوحة على الشاطئ

تغريم سائح 300 يورو بسبب نومه في أرجوحة على الشاطئ
weam.co/601422
وكالات - الوئام

عاقبت الشرطة الإيطالية في مدينة تريستا رجلاً أخذ غفوة، في أرجوحة شبكية على شاطئ البحر، بغرامة 300 يورو (340 دولار).
وأعلنت الشرطة المحلية في تريستا، الخميس، الخبر ونشر في وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الجمعة.
وكان السائح البالغ من العمر 52 عاما قد علق أرجوحته الشبكية بين شجرتين.
وقالت الشرطة أنها أصدرت عقوبة ضده لأن القوانين في المدينة تحظر ربط أي شيء في شجرة أو نبات.
وتعرض القرار لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لكونه قاسيا للغاية.
وقال روبرتو كوزوليني، العمدة السابق لمدينة تريستا، عبر موقع “فيسبوك” إن الشرطة كان يمكن أن تبدأ في شرح القوانين ودعوة السائح لاحترامها، بدلا من تكبده غرامة فورية”.

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