التعليقات: 0

“فتح”: الإدارة الأمريكية تشطب الشرعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

“فتح”: الإدارة الأمريكية تشطب الشرعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
weam.co/601476

تحاول الإدارة الأمريكية شطب الشرعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفقا لتصريحات مسؤول فلسطيني نشرتها الوكالة الألمانية.

وندد وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في بيان على حسابه عبر موقع تويتر بتصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات بأن إسرائيل ضحية والاستيطان عبارة عن أحياء إسرائيلية.

وعقب الشيخ على تصريحات المسؤول الأمريكي بالقول “هذا تزوير للتاريخ وشطب للشرعيات الدولية وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال الإسرائيلي”، وأضاف أن “مثل هذه التصريحات دليل قاطع على انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، ولا للحوار مع من يشرعن الاحتلال وجرائمه”.

واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات غرينبلات، واعتبرتها “إمعاناً أمريكياً رسمياً في الانقلاب على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفافاً بعقول القادة الدوليين”.

روابط ذات صلة

إطلاق نار من غزة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال

إطلاق نار من غزة باتجاه موقع عسكري لقوات الاحتلال

بعثات أوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن تهويد القدس

بعثات أوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن تهويد القدس

إسرائيل اعتقلت أكثر من 2700 فلسطيني

إسرائيل اعتقلت أكثر من 2700 فلسطيني

واشنطن: إدارة ترامب تكثف جهودها للتصدي لأنشطة إيران وذراعها حزب الله في العالم

واشنطن: إدارة ترامب تكثف جهودها للتصدي لأنشطة إيران وذراعها حزب الله في العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>