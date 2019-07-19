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هاشتاغ “سحبه عموري على الهلال” يتصدر تويتر

هاشتاغ “سحبه عموري على الهلال” يتصدر تويتر
weam.co/601486

تفاعل الجمهور الرياضي الإماراتي، مع خبر إعلان الهلال السعودي إيقاف مفاوضات تمديد عقد نجم منتخب الإمارات عمر عبدالرحمن عموري. ودشن رواد موقع “تويتر” هاشتاق #سحبه_عموري_علي_الهلال.

وأعلن الهلال على تويتر عن الخبر: “اللاعب كان اشترط تمديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى معسكر النمسا، وذلك على الرغم من تبقى أكثر من شهر على نهاية عقده الحالي مع الهلال”.

وأضاف البيان: “النادي كان متمسكاً بتمديد عقد اللاعب بعد نهاية فترة العلاج من الإصابة التي يخضع لها حالياً، لكن عبد الرحمن وممثليه لم يردوا على العرض الرسمي للتمديد الذي أرسلته إدارة الهلال، على الرغم من تضمن العرض لزيادة القيمة المالية حسب طلب اللاعب.

واختتم الهلال بيانه: “قررت إدارة النادي إيقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة”.

 

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