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إمارة الجوف تكشف حقيقة تخصيص “إيميل” لمكتب نائب أمير المنطقة لاستقبال قضايا الفساد

إمارة الجوف تكشف حقيقة تخصيص “إيميل” لمكتب نائب أمير المنطقة لاستقبال قضايا الفساد
weam.co/601489

إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتخصيص إيميل لمكتب سمو نائب أمير منطقة الجوف لاستقبال الشكاوى والمقترحات وقضايا الفساد ، نفت إمارة المنطقة صحة هذه الرسالة.
وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان:” إن ما تم تداوله فيما يخص هذه الرسالة غير صحيح ولم يصدر عن إمارة المنطقة شيء بذلك”.
وأكد أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف يحرصان على تلقي الملاحظات والاقتراحات والشكاوى من خلال استقبالهما للمواطنين والمواطنات بصفة يومية أثناء الدوام الرسمي والعمل على متابعة معاملات وقضايا المواطنين، أو عبر القنوات الرسمية.
وشدد الحموان على عدم نشر وتداول مثل هذه الرسائل قبل أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

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