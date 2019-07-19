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صورة اليوم| دموع الفرح تنهمر من عينيّ حاجة عند وصولها إلى المدينة المنورة

صورة اليوم| دموع الفرح تنهمر من عينيّ حاجة عند وصولها إلى المدينة المنورة
weam.co/601496

“كل حلمها هذه الرحلة”.. في مشهد مؤثر، انهمرت دموع الفرح من عينيّ حاجة عند وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وصل الفوج الأول من حجاج مصر، اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالسعودية.

وقدم رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي وعدد من أعضاء المؤسسة لدى استقبالهم الحجاج المصريين باقات الورود وأطباقا متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عبوات ماء زمزم ، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

 

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