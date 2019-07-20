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بعد ساعات على تقدم ميداني

دحر ميليشيا الحوثي في محيط مركز مديرية كتاف بصعدة

دحر ميليشيا الحوثي في محيط مركز مديرية كتاف بصعدة
weam.co/601537
صنعاء -الوئام:

أحكمت وحدات في الجيش اليمني سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في مديرية كتاف بصعدة، بعد ساعات على تقدم ميداني في مديرية باقم في ذات المحافظة.

وذكر مصدر عسكري يمني أن قوات من الجيش اليمني، مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية انتزعت مناطق جديدة في كتاف كانت تتحصن بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي السيطرة على سلسلة مرتفعات جبلية “نجد الفارس” وإحكام السيطرة على “وادي الفحلوين” المطل على مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة ضد الميليشيا الإرهابية.

وكان الجيش اليمني قد فرض سيطرته خلال السعات الماضية على السلسلة الجبلية المحاذية لجبال النار شمال مديرية باقم وقضى على الكثير من عناصر ميليشيا الحوثي وكبدهم خسائر بالعتاد.

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