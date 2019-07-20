المرور: غرامة 6 آلاف ريال لمن يقود عككس السير

متابعات - الوئام

حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من القيادة عكس الاتجاه، لما تُشكله من خطورة على جميع مستخدمي الطريق، مؤكدة أن من يخالف ذلك يتكبد غرامة قيمتها 6 آلاف ريال.

وتضاف الغرامة الجديدة إلى لائحة من الجزاءات يتعرض لها المخالفون لقواعد المرور بالمملكة، ومنها مخالفة القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها.