حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من القيادة عكس الاتجاه، لما تُشكله من خطورة على جميع مستخدمي الطريق، مؤكدة أن من يخالف ذلك يتكبد غرامة قيمتها 6 آلاف ريال.
وتضاف الغرامة الجديدة إلى لائحة من الجزاءات يتعرض لها المخالفون لقواعد المرور بالمملكة، ومنها مخالفة القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها.
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المرور: غرامة جديدة لمن يقود عكس الاتجاه
المرور: غرامة 6 آلاف ريال لمن يقود عككس السير
حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات من القيادة عكس الاتجاه، لما تُشكله من خطورة على جميع مستخدمي الطريق، مؤكدة أن من يخالف ذلك يتكبد غرامة قيمتها 6 آلاف ريال.