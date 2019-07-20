استمرار حالة التأهب القصوى في كوريا الجنوبية بسبب إعصار “داناس”

وكالات - الوئام

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم السبت استمرار حالة التأهب القصوى التي أعلنتها البلاد أمس الجمعة، وذلك تحسبا لأي أضرار جراء الإعصار “داناس”.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، تواصل الحكومة المركزية والإدارات المحلية حالة التأهب لمواجهة أي موقف طارئ، مع اتخاذ خطوات لتقليل حجم الخسائر التي قد يحدثها “داناس”، رغم صغر حجمه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية: “قد تكون هناك بعض

الخسائر في المناطق الجبلية من جزيرة جيجو والأجزاء الجنوبية الأخرى من البلاد حتى غد (الأحد) بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية، رغم أن الإعصار قد تبدد تقريبا”.

وتحرك الإعصار “داناس” صباح يوم السبت عبر جزيرة جيجو والأجزاء الجنوبية التي كانت ضربتها الأمطار الموسمية الغزيرة ورياح قوية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 30ر11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، جرى تسيير معظم الرحلات الجوية من مطار “جيمبو الدولي” إلى مطار “جيجو الدولي”، في حين استمر اغلاق ميناء “بوسان” و”مطار “جيمهاي” الذي يخدم المدينة الجنوبية بسبب الرياح العاتية، بحسب بيان لوزارة النقل الكورية.

وأطلقت شركات الاتصالات مثل “إس كيه تليكوم” و”كيه تي كور” أنظمة تشغيل طوارئ تحسبا لأي حوادث بسبب “داناس”.

وجرى إغلاق العديد من الشواطئ والمناطق الجبلية في جزيرة “جيجو”

والأقاليم الجنوبية ومناطق أخرى. كما ظلت سفن الصيد راسية وتم تعطيل خدمات الموانئ والعبارات. وأفادت تقارير بأن مياه الأمطار غمرت العديد من المنازل والطرق والزراعات في المناطق المتضررة.