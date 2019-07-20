التعليقات: 0

إعصار داناس يضع كوريا الجنوبية في حالة تأهب قصوى

استمرار حالة التأهب القصوى في كوريا الجنوبية بسبب إعصار “داناس”

استمرار حالة التأهب القصوى في كوريا الجنوبية بسبب إعصار “داناس”
weam.co/601573
وكالات - الوئام

أعلن مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم السبت استمرار حالة التأهب القصوى التي أعلنتها البلاد أمس الجمعة، وذلك تحسبا لأي أضرار جراء الإعصار “داناس”.
ووفقا لما أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، تواصل الحكومة المركزية والإدارات المحلية حالة التأهب لمواجهة أي موقف طارئ، مع اتخاذ خطوات لتقليل حجم الخسائر التي قد يحدثها “داناس”، رغم صغر حجمه.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية: “قد تكون هناك بعض
الخسائر في المناطق الجبلية من جزيرة جيجو والأجزاء الجنوبية الأخرى من البلاد حتى غد (الأحد) بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية، رغم أن الإعصار قد تبدد تقريبا”.
وتحرك الإعصار “داناس” صباح يوم السبت عبر جزيرة جيجو والأجزاء الجنوبية التي كانت ضربتها الأمطار الموسمية الغزيرة ورياح قوية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 30ر11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، جرى تسيير معظم الرحلات الجوية من مطار “جيمبو الدولي” إلى مطار “جيجو الدولي”، في حين استمر اغلاق ميناء “بوسان” و”مطار “جيمهاي” الذي يخدم المدينة الجنوبية بسبب الرياح العاتية، بحسب بيان لوزارة النقل الكورية.
وأطلقت شركات الاتصالات مثل “إس كيه تليكوم” و”كيه تي كور” أنظمة تشغيل طوارئ تحسبا لأي حوادث بسبب “داناس”.
وجرى إغلاق العديد من الشواطئ والمناطق الجبلية في جزيرة “جيجو”
والأقاليم الجنوبية ومناطق أخرى. كما ظلت سفن الصيد راسية وتم تعطيل خدمات الموانئ والعبارات. وأفادت تقارير بأن مياه الأمطار غمرت العديد من المنازل والطرق والزراعات في المناطق المتضررة.

روابط ذات صلة

الهلال يعلن ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو

الهلال يعلن ضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو

سمو ولي العهد يصل إلى جمهورية كوريا

سمو ولي العهد يصل إلى جمهورية كوريا

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

كوريا الجنوبية: الأمير محمد بن سلمان سيزور البلاد الأسبوع المقبل

كوريا الجنوبية: الأمير محمد بن سلمان سيزور البلاد الأسبوع المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>