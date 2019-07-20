الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

وكالات - الوئام

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، في بيان اليوم السبت، الإفراج “لدواع صحية” عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، الذي كان قد صدر عليه حكم بالإعدام.

وكان المحمودي اعتقل في 2011 في جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وتم ترحيله إلى ليبيا في يونيو 2012. وأصدرت محكمة ليبية في طرابلس في 2015 حكما بإعدام على المحمودي وثمانية مسؤولين آخرين.