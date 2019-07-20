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وصول 515.016 حاجًا إلى السعودية حتى نهاية يوم أمس

وصول 515.016 حاجًا إلى السعودية حتى نهاية يوم أمس
weam.co/601583
وكالات - الوئام

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس(515.016) حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (503.118) حاجاً، فيما قدم عن طريق البر (7.045) حاجاً، وعبر البحر (4.853) حاجاً، وذلك بزيادة (43.008) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9%).

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