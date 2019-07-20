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جماعات يهودية متطرفة تدعو لاقتحام المسجد الأقصى غدًا

جماعات يهودية متطرفة تدعو لاقتحام المسجد الأقصى غدًا
weam.co/601588
وكالات - الوئام

دعت جماعات يهودية متطرفة، تنتمي لما يسمى “اتحاد منظمات الهيكل” المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، غدًا الأحد، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية.
يشار إلى أن جماعات الهيكل تستغل يوم السابع عشر من هذا الشهر (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى، وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف الاقتحامات المركزية والبرامج الإرشادية، كما سيتم تنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس القديمة.

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