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ببرنامج موهبة الإثرائي

موهوبون وموهوبات يتدربون على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض

موهوبون وموهوبات يتدربون على صناعة الصواريخ والقوارب بالرياض
weam.co/601592
الرياض - الوئام

يقوم الطلاب والطالبات الموهوبون في وحدة (كن عالما في الفيزياء والهندسة) ببرنامج موهبة الاثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والابداع ويتم اقامته بمدارس منارات الرياض. لمدة ثلاثة اسابيع بمشاركة 520 موهوب وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض حتى يوم الخميس 29/11/1440هـ قوانين نيوتن وصنع الصواريخ والقوارب.

واوضح المشرف على العام على البرنامج أ. عبدالرحمن المجلي انه يتم تدريب الطلاب على جمع بيانات وتمثيلها بيانيا. ووصف السرعة والتسارع. والربط بين قوانين نيوتن والحياة. وتصميم آلة معقدة وصنعها. ووصف الدارات الموصلة على التوالي والتوازي.

واستطرد: يتم التدريب أيضا على تصميم جسر وتنفيذه. وتصميم قبة جيوديسية صغيرة. وفحص رسومات بمقياس. وصنع قوارب تطفو. ووصف أجزاء الطائرة. وصنع صواريخ واختبارها. وتصميم مقراب مبدئي وصنعه. واختبار روبوت يتحكم فيه عن بعد.

مؤكدا عن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات الى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوية.

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