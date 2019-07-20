مقتل 6 من طالبان في انفجار سيارة كانوا يجهزونها للتفخيخ

وكالات - الوئام

ذكر الجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن ستة مسلحين من حركة طالبان لقوا حتفهم في انفجار سيارة مفخخة أثناء إعدادها، في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال فيلق أتال 205، في بيان، إن المسلحين كانوا منهمكين في إعداد سيارة مففخخة، عندما وقع الانفجار.

وأضاف البيان أن السيارة المفخخة انفجرت بمنطقة مايواند بالإقليم.

ولم تعلق طالبان على الحادث حتى الآن.