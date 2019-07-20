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هنية: وفد من قيادة حماس يزور طهران اليوم

هنية: وفد من قيادة حماس يزور طهران اليوم
إسماعيل هنية
weam.co/601597
وكالات - الوئام

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن وفدًا من قيادة الحركة سيصل اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية “طهران” في زيارة ستستمر عدة أيام.
ونقلت وكالة “القدس دوت كوم” الفلسطينية اليوم عن هنية قوله، خلال حديثه لصحفيين أتراك عبر الفيديو كونفرنس، إن الوفد سيكون كبيرًا، وأن الحركة تتطلع إلى نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة.
وتطرق هنية للملف السوري، قائلا إن قرار خروج حماس من سورية كان مؤسسيا ودُرس بشكل كامل، مبيناً أن الحركة تحركت مع الجهات السورية في بداية الأزمة للحفاظ على سورية وأمنها.
وشدد على أن حماس لم تتدخل في الشأن السوري الداخلي سابقًا ولا في أي مرحلة قادمة، متمنيًا عودة سورية القوية وأن تستعيد عافيتها.
وأكد هنية على أن “المقاومة ورغم الحصار مازالت قوية ومتماسكة، وأن قدراتها أصبحت كبيرة وبإمكانها ضرب أي نقطة في فلسطين المحتلة بصواريخها”.

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