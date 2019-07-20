أوروبا تحض إيران على الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية

وكالات - الوئام

حض الأوروبيون، اليوم السبت، إيران على الإفراج عن ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني، احتجزتها في مضيق هرمز، في خطوة اعتبرتها بريطانيا “خطيرة” ونصحت على إثرها سفنها بتجنب المضيق.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة “ستينا إيمبيرو”، أمس الجمعة، إثر خرقها “القواعد البحرية الدولية” في المضيق الذي تمرّ من خلاله ثلث كميات النفط المنقولة بحراًفي العالم.

واحتجزت إيران الناقلة قبالة مرفأ بندر عباس في خطوة بررتها السلطات الإيرانية بأن السفينة لم تستجب لنداءات استغاثة وأطفأت أجهزة إرسالها بعد اصطدامها بسفينة صيد.

وأعلنت لندن من جهتها أن إيران احتجزت ناقلتين في الخليج، لكن الشركة المالكة لناقلة النفط الثانية “مصدر” التي ترفع علم ليبيريا، قالت إنه تم الإفراج عن السفينة بعدما دخلها مسلحون لبعض الوقت.

جاءت هذه الحادثة بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوماً بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنّها كانت متوجّهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط في انتهاك لعقوبات أميركية وأوروبية.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، بأن احتجاز طهران لناقلة النفط يكشف عن “مؤشرات مقلقة” تفيد بأن “إيران قد تكون اختارت سلوك طريق خطير، طريق سلوك غير قانوني يتسبب بزعزعة الاستقرار”.

ونصحت حكومته السفن البريطانية بالبقاء “خارج منطقة” مضيق هرمز “لفترة موقتة”.

وقالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية في بيان صدر بعد اجتماع ليلي عقدته لجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية لمناقشة الأزمة “ما زلنا نشعر بقلق عميق حيال تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا لحرية الملاحة الدولية”.

ودعت فرنسا وألمانيا، السبت، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن الناقلة، فيما رأت برلين أن احتجازها يشكل “تصعيداً إضافياً لوضع متوتر أصلاً”.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الخميس أيضاً، إنه احتجز “ناقلة أجنبية” أخرى مع طاقمها المؤلف من 12 فرداً، لاتهامها بتهريب الوقود، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وازداد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو، ولا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن إيران بالوقوف خلفها. وفي يونيو، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة ، بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة مسيرة أميركية.

وكانت ناقلة “ستينا إيمبيرو” متوجهة إلى السعودية الجمعة عندما اصطدمت بسفينة صيد، بحسب سلطات ميناء بندر عباس جنوب إيران حيث ترسو الناقلة حالياً.

وأعلن المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان الله مراد عفيفي بور أن خبراء سوف يحققون في “الحادثة”.

وقال عفيفي بور إن “عدد أفراد طاقم هذه الناقلة” التي يملكها طرف سويدي “هو 23 شخصاً وجميعهم على متنها”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس. و18 من أفراد طاقم الناقلة بينهم القبطان هنود، بالإضافة إلى ثلاثة روس ولاتفي وفيليبيني.

وقالت نيودلهي ومانيلا إنهما تواصلتا مع طهران في إطار مساعي الإفراج عن مواطنيهما.

وأكد عفيفي بور أن الصيادين أطلقوا نداء استغاثة بعد الاصطدام واتصلوا بسلطات المرفأ “عندما لم يتلقوا أي رد” من الناقلة.

وتابع متحدثا لوكالة إيلنا الإيرانية للأنباء أن أحد أسباب احتجاز الناقلة “لمزيد من التحقيق هو مواصلة طريقها لبعض الوقت وأجهزة إرسالها مطفأة”.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” المتخصص بتتبع حركة ناقلات النفط، فقد أشارت “ستينا إيمبيرو” إلى موقعها آخر مرة عند الساعة 21,00 (16,30 ت غ) قرب جزيرة لارك.

وأكدت الشركة المالكة أن الناقلة كانت تعبر مضيق هرمز وفي “المياه الدولية” حين “هاجمتها قوارب صغيرة غير محددة الهوية ومروحية”.

وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من “عواقب خطيرة ما لم يتم حل المسألة بسرعة”.

وأضاف في حديث لقناة سكاي نيوز “نحن لا نبحث في الخيارات العسكرية، بل في الخيارات الدبلوماسية لحل المسألة”.

وجاء الحادث الأخير فيما يؤكد ترامب ومسؤولون أميركيون، رغم نفي طهران، أن الجيش الأميركي أسقط طائرة مسيرة إيرانية كانت تهدد سفينة تابعة للبحرية الأميركية في مضيق هرمز.

وأكد ترامب أن الناقلة كانت تهدد سفينة “يو اس اس بوكسر” الهجومية للإنزال.

ونشر الحرس الثوري الجمعة صوراً قال إنها تدحض الادعاءات الأميركية. ويظهر الفيديو الذي يدوم سبع دقائق ويبدو أنه صور من ارتفاعٍ عالٍ، مجموعة سفن قال الحرس الثوري إنه كان يتعقبها خلال مرورها في مضيق هرمز.

ولم يكن من الممكن تحديد ماهية السفن الظاهرة في الشريط المصور، لكن إحداها تبدو مشابهة لسفينة “يو إس إس بوكسر”.

ومع تصاعد التوتر، أعلنت السعودية موافقتها على استقبال قوات أميركية على أراضيها بهدف تعزيز العمل المشترك في “الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”.

وقال البنتاغون إن نشر القوات الأميركية يهدف إلى “ضمان قدرتنا على الدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة من تهديدات ناشئة وحقيقية”.

وقال الجيش الأميركي أيضاً إن لديه دوريات جوية ترصد منطقة مضيق هرمز، مضيفا أنه أيضا يطوّر خطة “بحرية متعددة الجنسيات” من أجل ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفرضها عقوبات على طهران.

وتخطت إيران في وقت سابق هذا الشهر الحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي، بهدف الضغط على الأطراف الأخرى في الاتفاق ليلتزموا بوعودهم بمساعدتها على تعزيز اقتصادها.

وهددت إيران مراراً بإغلاق مضيق هرمز إذا تعرضت لهجوم.