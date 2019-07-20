انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن أغسطس المقبل ضمن موسم الطائف

واس - الوئام:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440، الموافق 1 أغسطس 2019 م وذلك في حديقة الملك فيصل بالطائف، فيما ستنطلق سباقات الهجن يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م، على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.

وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد الدولي للهجن، باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الكريمة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال الدعم المستمر للبرامج والفعاليات والبطولات الرياضية.

من جهته، أكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، في تصريح صحفي، أن المهرجان يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة في أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وأوضح سموه أنه تم الوقوف على جميع الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

كما أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية 48 شوطا، والأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطا.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الأسبوع القادم.

مما يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.