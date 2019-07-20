استمرار فعاليات مهرجان اسكان الحرس الوطني الترفيهي

متابعات - الوئام

يستمر مهرجان اسكان الحرس الوطني الترفيهي بخشم العان في نشاطه، والذي انطلق تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، حرصاً من سموه على أهالي منسوبي الوزارة وأسر الشهداء وأهالي المشاركين في الحد الجنوبي، وقام بإفتتاحه معالي وكيل وزارة الحرس الوطني د.علي بن عبدالرحمن العنقري.

من جهته ذكر الدكتور عبدالله بن عواض الميموني المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الحرس الوطني، أن المهرجان حقق نجاحاً باهراً، حيث يتوافد أعداد كبيرة من الزوار يومياً طيلة الفترة الماضية، ليستمتعوا بالفعاليات المتنوعة، ومن أبرزها فعالية المسرح والألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء وعروض من فريق التايكوندو وفعاليات تدريب لتعليم أساسيات كرة القدم وفعالية الدراجات الهوائية، وكما تم تفعيل العديد من المسابقات اليومية التي قَدمت وتُقدم فيها جوائز قيمة للفائزين طيلة أيام المهرجان.

وأضاف د.الميموني أنه تم تخصيص فعالية تحت مسمى مقهى الأدباء، حيث يتم إستضافة المؤثرين ومن لهم دور في المجتمع، للحوار والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، كما تم وضع اللوحة الجدارية لكتابة رسالة لشهداء الواجب رحمهم الله، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من جميع الزوار.

واختتم د.الميموني قائلاً أنه سيتم بمشيئة الله إستضافة فريق ملاك هار لي للدراجات، وكذلك فعالية الرسم على الهواء، وسيتم العمل على فعاليات متنوعة وشيقه لزوار المهرجان، والذي سيستمر بمشيئة الله حتى تاريخ 1440/11/26هـ .