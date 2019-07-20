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التطورات شديدة الخطورة

الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من استمرار احتجاز ناقلة النفط البريطانية

الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من استمرار احتجاز ناقلة النفط البريطانية
weam.co/601615
وكالات - الوئام:

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى الإفراج الفورى عن ناقلة النفط البريطانية المتبقية لديها والتى احتجزتها في مضيق هرمز ، محذرا من أن تلك التطورات تحمل بين طياتها خطر المزيد من التصعيد في وضع متوتر بالفعل.

وقال متحدث باسم شؤون السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي: “إن احتجاز سفينتين على أيدي السلطات الإيرانية في مضيق هرمز هو محل قلق شديد”.

وأضاف: ” في وضع متوتر بالفعل، ينذر هذا التطور بخطورة مزيد من التصعيد ويقوض العمل الجاري لإيجاد سبيل لحل التوترات الحالية”.

وتابع: “ندعو إلى الإفراج فورا عن السفينة الباقية وطاقمها، وندعو لضبط النفس لتفادي مزيد من التصعيد. يجب احترام حرية الملاحة في جميع الأوقات”.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تنعقد لجنة “كوبرا” المعنية بالطوارئ في بريطانيا ظهر اليوم السبت للمرة الثانية، على خلفية تلك التطورات، وذلك حسبما أكدت متحدثة باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة أمس الجمعة بعد الإعلان عن احتجاز ناقلتي نفط، إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى ترفع علم ليبيريا ولاتزال واحدة منهما محتجزة لدى إيران .

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