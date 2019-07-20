“فلايت رادار” يكشف طائرات درون تركية تحلق في الأجواء الليبية

الوئام - متابعات

أعلن سلاح الجو الليبي استهداف طائرة تركية مسيرة جديدة درون، حاولت الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وكشفت تقارير صحفية عربية، نقلا عن مصادر بغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، عن أن رصد واستهداف الطائرات التركية الدرون كانت أعقاب محاولة الطائرة التركية استهداف مناطق تابعة للقيادة العامة.

وتعد الطائرة التركية الخامسة التي يسقطها الجيش خلال عمليات طوفان الكرامة، ما يطرح قضية انتهاك النظام التركي للسيادة الليبية، كما يجدد التأكيد على دعم أنقرة المباشر لمليشيات السراج.

وكشف تقرير حديث لموقع Flight Radar، اطلعت الوئام على نسخة منه، بشأن الحركة الجوية حول الساحل الليبي، عن تحليق دائم لطائرة الإنذار المبكر Boeing 737 Peace Eagle التابعة لسلاح الجو التركي قبالة الساحل الليبي انطلاقاً من قاعدة قونيا الجوية.

ووفقا لتقرير مبدئي نشره موقع شركة بوينج الأمريكية المصنعة لهذا النوع من الطائرات، فإن الطائرة التي تمتلكها تركيا مزودة برادار يبلغ مداه 850 كيلومترا، وهي تجمع بشكل شبه يومي معلومات عن مواقع تمركز الجيش الوطني الليبي.