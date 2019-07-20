التعليقات: 0

مدير المحطات الداخلية بالخطوط السعودية: نستهدف تطوير محطة مطار الباحة

مدير المحطات الداخلية بالخطوط السعودية: نستهدف تطوير محطة مطار الباحة
weam.co/601637
الباحة - الوئام - عايض ال ركبان

تفقد مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط الجوية العربية السعودية، الدكتور هاني بن ناصر الحتيرشي ومدير محطات الإقليم الجنوبي عبدالرحمن الناصر، أمس، سير العمل بمحطة السعودية بمطار الباحة ووقف على احتياجات ومتطلبات المحطة، بهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين للعمل على تطويرها وتجويدها.

وقال الدكتور الحتيرشي، إن هذه الزيارة لمحطة مطار الباحة، جاءت بتوجيه من قبل مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر للالتقاء بمنسوبي العمليات الأرضية والمسافرين والاستماع لملاحظاتهم والعمل على معالجتها بما يعزز رفع مستوى الخدمة المقدمة وتحقيق التطلعات.

وأكد أن الزيارة جاءت في إطار الزيارات المجدولة لجميع محطات السعودية بالمملكة، فيما ثمن منسوبي العمليات الأرضية بمطار الباحة هذه اللفتة التي وصفوها بالغير مستغربة.

روابط ذات صلة

استمرار فعاليات مهرجان اسكان الحرس الوطني الترفيهي

استمرار فعاليات مهرجان اسكان الحرس الوطني الترفيهي

استحداث إدارة للدراسات والتطوير في مطوفي الدول العربية لتسريع عملية التحول

استحداث إدارة للدراسات والتطوير في مطوفي الدول العربية لتسريع عملية التحول

اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بصامطة

اختتام دورة تدريب المدربين “TOT” المقامة ضمن برامج التدريب الصيفي للمعلمين بصامطة

طبيب سعودي يحذر: حضور كبار السن للولائم يضر بصحتهم

طبيب سعودي يحذر: حضور كبار السن للولائم يضر بصحتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>