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عاجل ..الرئيس التنفيذي لنيوم : لدينا برامج رياضية عالمية على مدى الـ 9 أشهر القادمة

عاجل ..الرئيس التنفيذي لنيوم : لدينا برامج رياضية عالمية على مدى الـ 9 أشهر القادمة
weam.co/601639

قدم الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر ، شكره وتقديره للحضور الإعلامي السعودي لتغطية أحداث البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية المقامة للمرة الأولى على ساحل نيوم الذي تمتد مساحته 450 كيلومتراً ، بمشاركة ستة منتخبات هي السعودية ” المستضيف ” وإنجلترا والصين والإمارات وعمان ومصر .
وقال المهندس نظمي :” لدينا في نيوم برامج للأحداث الرياضية العالمية على مدى الـ 9 أشهر القادمة مع التزامنا بمشاركة الفرق السعودية ” ، مؤكداَ أن قطاع الرياضة يعد أحد القطاعات الأساسية في مشروع نيوم .
وأوضح النصر أن مشروع نيوم متعاون مع كافة الاتحادات الرياضية في المملكة للاستفادة من أصحاب الاختصاص بالتعاون والشراكة معهم ، مؤكداً أن نيوم ستكون واجهة للمملكة والعالم ونتطلع أن تكون النافذة التي يتعاون من خلالها الاتحادات الرياضية معًا ، مشيراً إلى أن مشروع نيوم سيحتوي على منشآت رياضية عالمية سيتم – بإذن الله – الإعلان عنها لاحقاً .

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