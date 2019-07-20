“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، غدا الأحد.

وقالت في بيان صحفي: “كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية”.