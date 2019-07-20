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“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق غدا

“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق غدا
weam.co/601643
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، غدا الأحد.
وقالت في بيان صحفي: “كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية”.

 

كما نبهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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