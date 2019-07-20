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بالصور.. المعارضة الإيرانية تقلب ستوكهولم بمظاهرة حاشدة: نظام خامنئي فاشي

بالصور.. المعارضة الإيرانية تقلب ستوكهولم بمظاهرة حاشدة: نظام خامنئي فاشي
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ستوكهولم - الوئام

نظمت المعارضة الإيرانية، السبت، مظاهرة حاشدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، للتنديد بممارسات نظام طهران ضد أبناء شعبه، والمطالبة بإدراج مرشد إيران علي خامنئي ومليشيات الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.

وشارك في المظاهرة التي تعتبر الرابعة ضمن سلسلة المظاهرات الضخمة للمقاومة الإيرانية في أوروبا، شخصيات سياسية وحقوقية أوروبية بارزة، لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات حازمة وفرض عقوبات على نظام طهران، وإدراج مليشيات الحرس الثوري وعائلة علي خامنئي على لائحة الإرهاب.

وبدأت المظاهرة في ساحة “غونغزترد غوردن” في وسط العاصمة السويدية بكلمات لشخصيات سويدية، ومجموعة من السياسيين الأوروبيين من فرنسا وإيطاليا وبولندا، ثم جابت شوارع ستوكهولم.

وقالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية: “إن المتظاهرين هم الصوت المدوّي للانتفاضة وجيش التحرير الوطني في العالم، الذين نهضوا لإنقاذ شعبهم من الكبت والتنكيل والفقر والظلم”.

وأضافت رجوي في كلمة وجهتها للمتظاهرين عبر الفيديو كونفرانس: لقد ولّى عهد المهادنة والاسترضاء حيال النظام الفاشي الحاكم في إيران، لقد أوصلت النظام إلى نهاية الخط، وليس هناك أدنى مجال في قبول نظام طهران بأقل شيء ممكن من حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والعدالة، والمساواة بين المرأة والرجل، والحكم الذاتي وحقوق الأقليات والقوميات، وسراب التحول والوهم بالإصلاح والاعتدال في هذا النظام والحوار البنّاء والنقدي معه لن يخدع أحدًا بعد الآن.

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