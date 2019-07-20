التعليقات: 0

بومبيو لنظيره التركي: خيبتم أملنا

بومبيو لنظيره التركي: خيبتم أملنا
weam.co/601677
واشنطن - الوئام

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عن خيبة أمل واشنطن “فيما يتعلق بشراء أنقرة لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات إس 400”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان مكتوب عقب اتصال هاتفي جمع الوزيرين: “أكد بومبيو مجددا التزام الولايات المتحدة بمعالجة المشاكل الأمنية التركية على حدودها مع سوريا، وكذلك التزام الحكومة الأمريكية بحماية الشركاء المحليين الذين يعملون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)”.

ووفقا للمكتب الصحفي التابع لوزارة الخارجية التركية، فقد ناقش وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة المشاكل المرتبطة بـ”إس 400 والمقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس (إف 35) والوضع في مدينتي منبج وإدلب السوريتين، وكذلك إنشاء منطقة أمنية في سوريا”.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تطلق سراح نائب مدير مصرف خلق التركي

الولايات المتحدة تطلق سراح نائب مدير مصرف خلق التركي

واشنطن بوست: الانشقاقات تضرب حزب أردوغان

واشنطن بوست: الانشقاقات تضرب حزب أردوغان

واشنطن تؤكد أنها لن تبيع مقاتلات أف-35 لتركيا

واشنطن تؤكد أنها لن تبيع مقاتلات أف-35 لتركيا

سفينة تركية رابعة لسرقة غاز قبرص

سفينة تركية رابعة لسرقة غاز قبرص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>