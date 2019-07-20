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بعد احتجاز الناقلة البريطانية.. النرويج تطالب سفنها بالابتعاد عن المياه الإيرانية

بعد احتجاز الناقلة البريطانية.. النرويج تطالب سفنها بالابتعاد عن المياه الإيرانية
weam.co/601688
الوئام - وكالات

أوصت رابطة شركات الملاحة في النرويج أعضاءها بتجنب الاقتراب من المياه الإيرانية، وذلك بعد احتجاز ناقلتي بترول مجددا في مضيق هرمز.

وفي تصريحات للإذاعة النرويجية (إن آر كيه) قال يون هامرسمارك مدير السلامة في الرابطة إنه يوصي السفن النرويجية في المنطقة بأن تحافظ على أكبر مسافة ممكنة بعيدا عن المياه الإيرانية في ظل الوضع الخطير هناك.

وبحسب بيانات الرابطة: “هناك في الوقت الراهن 38 سفينة تابعة لشركات نرويجية في الخليج منها ثماني سفن ترفع علم النرويج”.

وكانت إيران أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني “ستينا إمبيرو” أمس الجمعة في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بحجة عدم مراعاة لوائح القانون البحري.

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