التعليقات: 0

تحذيرات بحدوث انهيارات طينية وفيضانات

السلطات اليابانية تجلي عشرات الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة

السلطات اليابانية تجلي عشرات الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة
weam.co/601696
طوكيو- الوئام:

أصدرت السلطات اليابانية اليوم أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو.

وتسبب إعصار داناس الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية في سقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء من غربي اليابان.

وذكرت الأرصاد أن حوالي 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة, فيما أصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتي فوكوكا وهيروشيما.

روابط ذات صلة

إخلاء أكثر من 230 ألف شخص في اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

إخلاء أكثر من 230 ألف شخص في اليابان بسبب الأمطار الغزيرة

فيضانات في الصين تودي بحياة 19 شخصا على الأقل

فيضانات في الصين تودي بحياة 19 شخصا على الأقل

تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل.. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

تنبيه عاجل: هطول أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>