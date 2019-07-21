السلطات اليابانية تجلي عشرات الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة

طوكيو- الوئام:

أصدرت السلطات اليابانية اليوم أوامر بإجلاء عشرات الآلاف من سكان غرب اليابان بسبب الأمطار الغزيرة وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انهيارات طينية وفيضانات وارتفاع منسوب المياه في الأنهار في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو.

وتسبب إعصار داناس الذي كان يتحرك فوق شبه الجزيرة الكورية في سقوط أمطار غزيرة على بعض أجزاء من غربي اليابان.

وذكرت الأرصاد أن حوالي 300 ملليمتر من الأمطار هطلت على مدينتي توسو وكوروم في كيوشو لمدة 12 ساعة, فيما أصدرت السلطات أمرًا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان في ولايتي فوكوكا وهيروشيما.