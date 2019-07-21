التعليقات: 0

انتهاك وقف اطلاق النار وقتل أحد الجنود

تصعيد عسكري مفاجئ بين الهند وباكستان

تصعيد عسكري مفاجئ بين الهند وباكستان
weam.co/601705
اسلام اباد -الوئام:

أعلن الجيش الباكستاني في إسلام أباد مقتل أحد جنوده في تبادل جديد لإطلاق النار عبر الحدود مع الهند عند إقيلم كشمير المتنازع عليه.

وقالت خدمات العلاقات العامة الداخلية، الذراع الإعلامي للجيش الباكستاني، في وقت متأخر من يوم السبت إن الجيش الهندي قام في “انتهاك غير مبرر لوقف إطلاق النار باستخدام الصواريخ وقذائف الهاون” في أربع مناطق مختلفة على طول خط التماس، مستهدفًا ” السكان المدنيين والمواقع العسكرية”.

وبالإضافة إلى مقتل الجندي، أصيب في تبادل إطلاق النار بين الجيشين أربعة مدنيين بينهم امرأة وفتاتين.

يشار إلى أن خط التماس، الحدود الفعلية، يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه إلى منطقتين، أحدهما تحت الإدارة الهندية والأخر تحت الإدارة الباكستانية، وتدعي كل من الدولتين حقها في السيادة على الإقليم وخاضتا ثلاثة حروب فيما بينهما اثنين منها من أجل كشمير.

روابط ذات صلة

مقتل 8 مسلحين بينهم قائد طالباني بارز في غارات جوية شمالي أفغانستان

مقتل 8 مسلحين بينهم قائد طالباني بارز في غارات جوية شمالي أفغانستان

باكستان تشكر المملكة على إدراجها ضمن مبادرة طريق مكة

باكستان تشكر المملكة على إدراجها ضمن مبادرة طريق مكة

باكستان توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع بنوك إماراتية

باكستان توقع اتفاق قرض مجمع بقيمة 375 مليون دولار مع بنوك إماراتية

الهند: تمزيق جسدي أم وابنتها بسبب ممارسة السحر والشعوذة

الهند: تمزيق جسدي أم وابنتها بسبب ممارسة السحر والشعوذة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>