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بيل عليه أن يرحل عن النادي الملكي

زيدان يعطي الضوء الأخضر لرحيل «بيل» عن ريال مدريد

زيدان يعطي الضوء الأخضر لرحيل «بيل» عن ريال مدريد
weam.co/601716
مدريد- الوئام:

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الجناح الويلزي الدولي جاريث بيل عليه أن يرحل عن النادي الملكي.

واستبعد زيدان لاعبه الويلزي من المباراة الأولى للنادي الملكي في فترة الإعداد للموسم الجديد والتي خسرها الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشارك 11 لاعبا في الشوط الأول ضمن صفوف النادي الملكي قبل أن يتم استبدالهم بالكامل في الشوط الثاني لكن بيل تابع المباراة من المدرجات.

ولدى سؤاله عن سبب استبعاد جاريث بيل، قال زيدان “لم يتم استدعاؤه لأنني أعتقد أن النادي يحاول التوصل لصيغة لرحيله”.

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