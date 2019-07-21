التلفزيون الإيراني: طاقم الناقلة ستينا إمبيرو بخير

وكالات - الوئام

قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، إن جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا ويحتجزها الحرس الثوري بخير.

وأضاف الله مراد عفيفي بور “كل أفراد الطاقم على متن السفينة، وعددهم 23، بخير وبصحة جيدة في ميناء بندر عباس”.