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وزير إماراتي يعلق على أنباء انسحاب قوات بلاده من اليمن

وزير إماراتي يعلق على أنباء انسحاب قوات بلاده من اليمن
weam.co/601723
متابعات - الوئام

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د. أنور قرقاش، اليوم الأحد، على التقارير التي تقول إن القوات الإماراتية انسحبت من اليمن، وتركت السعودية وحدها في هذه الحرب المستمرة منذ سنوات.
وقال قرقاش في تغريدة بـ”تويتر”: “التحالف العربي في اليمن -وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات- صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية”.

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