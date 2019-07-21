6 ميداليات لمنتخب القوى لذوي الإعاقة في ثاني أيام ملتقى بولندا

وكالات - الوئام

حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 6 ميداليات (3 ذهب و2 فضة وبرونزية واحدة)، أمس السبت، في ثاني أيام ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى (الجائزة الكبرى).

وحصد جمعان الزهراني “ذهبية “سباق 200 متر “كراسي متحركة” تصنيف T54 بزمن 12 : 27 ثانية، كما حقق “ذهبية” سباق 800 متر “كراسي متحركة” تصنيف T54 بزمن 35 : 55 : 1 دقيقة.

وحقق فهد الجنيدل “ذهبية” سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 28 ثانية.

كما نال عبد الرحمن القرشي “فضية “سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 09 : 28 ثانية، وهو رقم شخصي جديد، فيما حقق علي النخلي “فضية” سباق 200 متر تصنيف T37 بزمن 54 : 24 ثانية “رقم شخصي جديد”، ونال نور الصناع “برونزية” سباق 200 متر تصنيف T44 بزمن 14 : 25 ثانية، ليصبح رصيد الأخضر حتى الآن 12 ميدالية بعد أن حقق 6 ميداليات في اليوم الأول للملتقى.